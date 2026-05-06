インスタグラムで公開2024年パリ五輪のバドミントン女子ダブルスで銅メダルを獲得した志田千陽が、5日までに自身のインスタグラムを更新。普段のスポーティーな姿から一変、ライフスタイル誌の企画で披露したダークリップのクールなメイクアップ姿を公開した。洗練された美しさを放つ1枚に、喝采が送られている。カメラへクールな視線を送る志田。口元には深みのあるダークリップが光る。黒を基調としたシックな衣装を身にまと