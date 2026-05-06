色鉛筆を使って優しい表情の作品を仕上げる流田さん＝４月、川崎市多摩区川崎市多摩区に住むイラストレーター流田あかねさん（３５）が「似顔絵師」として市内を巡っている。カフェやフリーマーケットの一角に出店し、客の趣味や特技を反映した一枚を２０分ほどで仕上げる。額縁込みで千円からと手頃な価格設定。流田さんは「地域住民に寄り添い、似顔絵を通じて笑顔の輪を広げたい」と力を込める。２Ｌサイズの画用紙に優しい