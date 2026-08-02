イギリス出身のインフルエンサー、ボニー・ブルー（27）は、妊娠中とされる中でも"尿かけベビーシャワー"に"ミルク・ミー"と過激な企画を立て続けに開催し、炎上し続けている。"12時間で1057人の男性と関係を持った"記録の持ち主であるボニーが、恐るべき新記録を樹立する構想を明かした。【写真を見る】「ベビシャワー」で目出し帽の男たちに囲まれ、膨らんだお腹に手を当てるボニー。ダブルベッドに腰かけ不敵に宣言するボニー