■MLBドジャース2ー3レッドソックス（日本時間2日、ドジャー・スタジアム）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャースの山本由伸（27）が本拠地でのレッドソックス戦に今季20度目の先発登板。8回、96球を投げて被安打4（2本塁打）、奪三振3、四死球1、失点3（自責点3）。レッドソックスのラファエラ（25）に2打席連続ホームランを打たれるなど8回3失点、吉田正尚（33）との初対戦は3打数無安打1