東京会場でチケット完売続出、会期延長を経て３万人を動員した侵食型絵画展「視てはいけない絵画展」が大阪・名古屋の２都市に巡回することが決定した。本展は、様々な“視てはいけない”理由が付された絵画を物語とともに味わうもの。それらはとある一人の収集家の手で集められたとされ、収集家や絵画の作者たちをめぐる物語がキャプションで断片的に明かされていく。東京会場のレポートはこちら。東京会場では、全23点の展示と合