（新北中央社）台湾プロ野球・台鋼ホークスの王柏融外野手は29日、北部・新北市の新荘野球場で行われた富邦ガーディアンズ戦で台湾プロ通算100本塁打を達成した。台湾プロ史上28人目の偉業。試合後には報道陣やファンに対し「お待たせしました」と笑顔を見せた。王はこの日、三回に右翼フェンス直撃の二塁打を放った後、六回に右翼スタンドへの本塁打を打ち、記録を達成した。観客席からは大きな歓声が上がった。王は2015年にラミ