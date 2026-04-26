月曜日は、東日本や東北に雨の範囲が広がるでしょう。朝の通勤通学の時間帯は、関東を中心に雨脚の強まる所もありそうです。沿岸部では風も強まるでしょう。関東は夕方にかけて雨の残る所があり、日中は東北にも雨の範囲が広がって、岩手県の大槌町周辺でも一時的に雨が降りそうです。西日本は天気が回復して晴れ間が戻り、北海道は広い範囲で晴れる見込みです。日中の気温は西日本や東海で23℃前後と、過ごしやすい陽気になりそう