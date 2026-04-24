『タブレット純 音楽の黄金時代』4月25日放送回にて、日本クラウンのアーカイブプロジェクト「昭和レトロ 歌謡秘宝館」より6曲が紹介される。2016年よりアール・エフ・ラジオ日本をキー・ステーションに3局ネットで放送されている人気番組「タブレット純 音楽の黄金時代」では、60〜70年代のグループサウンズ、フォークソング、ムード歌謡など当時全盛を誇った様々なジャンルの個性豊かな楽曲からタブレット純自身が選曲。歌謡曲フ