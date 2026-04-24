JAXA（宇宙航空研究開発機構）は2026年4月24日、「H3」ロケット6号機（30形態試験機）の打ち上げ予定日を発表しました。低コスト“30形態”の初飛行となる試験機発表によると、H3ロケット6号機の打ち上げ予定日は日本時間2026年6月10日、打ち上げ時間帯は9時53分59秒〜11時52分46秒です。予備期間は2026年6月11日〜2026年6月30日となります。H3ロケット6号機は、1段目のエンジン「LE-9」を2基から3基へ増やす代わりに、固体燃料ロ