Rocket Lab（ロケットラボ）は日本時間2026年4月22日、サブオービタルロケット「HASTE（ヘイスト）」の打ち上げを実施しました。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：HASTE（Bubbles）・ロケット：HASTE（Electron派生型サブオービタルロケット）・打ち上げ日時：日本時間 2026年4月22日 10時53分・発射場：ロケットラボ発射施設（ワロップス島、バージニア州）・ペイロード：非公開今回のミッション「Bubbles（