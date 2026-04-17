JR奥羽線で16日、普通列車が停車駅を通過するトラブルがあり、駅で待っていた利用客が乗車できなくなっていたことが分かりました。JR東日本によりますと、4月16日午前6時38分ごろ、奥羽線の大滝駅で列車が停車せずに駅を通過しました。通過したのは、横堀発新庄行きの上り普通列車で、1両編成のワンマン列車です。運転士が大滝駅に停車する際、一時的な眠気によりブレーキ操作を忘れたことが原因だということです。この影響