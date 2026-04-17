8月14日(金)・15日(土)・ 16(日)に開催される＜SUMMER SONIC 2026＞の第6弾出演者が発表された。東京8/14（金）には、PACIFIC STAGEのヘッドライナーとしてMAN WITH A MISSIONの出演が決定。あわせて同日にDEAN & TABBER、Fear, and Loathing in Las Vegas、PassCode、Xdinary Heroesの出演も決定している。さらに、東京8/15（土）・大阪8/16（日）にはHANAが登場、DEAN & TABBER、Xdinary Heroesは大阪8/16（日）も出演す