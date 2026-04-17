EXILEが5月20日(水)に発売する“24karats”シリーズのベストアルバム『24karats GOLDEN BEST』より松本孝弘(B’z)をフィーチャリングゲストに迎えた新曲「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」のミュージックビデオが公開となった。​​今作はキャリアを重ねた今のEXILEだからこそ表現できる、アーティストとしての本質的な強さが存分に映し出された映像作品。メインステージで繰り広げられるEXILEとB’zの松本孝弘の