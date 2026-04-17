[Alexandros]が、この春放送スタートしたアニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』オープニングテーマに提供した「Hallelujah」を4月29日（水）に配信リリースする。本楽曲は“強さとは？”というテーマを掲げ、現在開催中の[Alexandros]ファンクラブツアー【FC TOUR “ACCESS ALL AREA”】でいち早く披露されている作品。配信ジャケットは『北斗の拳』からのイラストジャケットというインパクトの強いアートワークになった。