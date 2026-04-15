BANVOXが自身のSNSアカウントにて突如ティーザー音源を公開し、新曲「OB PKWY」を4月17日にリリースすることを発表した。今作はBMSGが立ち上げた音楽レーベル・Bullmoose RecordsへBANVOXが移籍してから初となるシングル作品。リリースに先駆け、本人の誕生日である4月16日(木)の20時よりインスタライブも実施される。楽曲についてBANVOX本人から詳しく語られる内容になるとのことなのでチェックしてほしい。 ■「OB PKWY」2026年4