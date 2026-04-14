13日の深夜、山形市の住宅密集地で火事があり、焼け跡から1人の遺体が発見されました。火元の家に住む68歳の男性と連絡がとれなくなっており、警察で身元の確認などを進めています。日付けが変わる13日の午後11時55分すぎ、山形市江南1丁目の無職・鈴木雅善さん（68）の住宅から炎と煙が出ているのを近くの住民が見つけ、110番通報しました。火は、14日午前1時半過ぎに消し止められましたが、警察の調べによりますとこの火事で、鈴