俳優の高橋克典が11日、オフィシャルブログを更新。帰京後の自宅での様子を明かし、妻とともにキッチンに立ったエピソードをつづり、ファンから反響を呼んでいる。 高橋は、中華調味料ブランド『李錦記』（リキンキ）を販売しているエスビー食品が李錦記オイスターソースの魅力を伝えるための『李錦記オイスターソース党』党首に就任。“党首”、“伝統派”、“革新派”の１人３役を務めたWEB CMなどが配信されている。 この日、