一枚でも重ね着にも役立つ、ユニクロU「ウォッシャブルボタンダウンニットベスト」。ここでは、肌や目、唇などの色から、似合う配色などのパーソナルスタイリングを行っている河村純子さん（現在50代、身長164cm）に、大人世代におすすめの着まわしアイデアを3つ紹介してもらいます。プチプラ服が高見えするコツを、ぜひ参考に。コーデ1：レースを仕込んで最旬の着こなしに先日購入したユニクロU（ユー）の「ウォッシャブルボタン