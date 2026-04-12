50代「ユニクロUのニットベスト」着まわし春コーデ3つ。簡単すっきり見えでカジュアルを格上げ
一枚でも重ね着にも役立つ、ユニクロU「ウォッシャブルボタンダウンニットベスト」。ここでは、肌や目、唇などの色から、似合う配色などのパーソナルスタイリングを行っている河村純子さん（現在50代、身長164cm）に、大人世代におすすめの着まわしアイデアを3つ紹介してもらいます。プチプラ服が高見えするコツを、ぜひ参考に。
コーデ1：レースを仕込んで最旬の着こなしに
先日購入したユニクロU（ユー）の「ウォッシャブルボタンダウンニットベスト」（2990円）。ほどよいVネックあきで顔まわりがすっきり見えて、大人世代にぴったりの万能アイテムです。夏は一枚で着る予定なので、袖ぐりが大きすぎない、Mサイズをチョイスしました。
レースのアイテムが豊富な今シーズン。インナーにレースキャミソールを重ねて、トレンド要素を取り入れました。レース単体だと甘くなりがちですが、ベストを挟むことで全体が引き締まり、バランスよく仕上がります。ボトムはチノパンでカジュアルに。
＜着用アイテム＞
・ニットベスト：ユニクロ
・ジャケット：ノーブル
・中に着たキャミソール：ジャーナルスタンダードレサージュ
・パンツ：フレームワーク
・バッグ：マリアヨブセ
・パンプス：H＆M
コーデ2：黒が基調のマニッシュスタイル
ニットベストに合わせてパンツも黒をチョイスした、シンプルで潔いコーディネート。マニッシュな雰囲気が、大人のかっこよさを引き立てます。
羽織りやバッグはグリーン系でまとめつつ、やや色味が落ち着きすぎるため、オレンジの小物をアクセントにプラスしました。少量の差し色でも、ぐっと印象的な着こなしに。
＜着用アイテム＞
・ニットベスト：着まわし
・アウター：ユニクロ（メンズアイテム、数年前のもの）
・パンツ：ユニクロ（数年前のもの）
・バッグ：ヴァジック
・スニーカー：コンバース
コーデ3：スポーティな着こなしの洗練度アップ
カジュアルなスウェットパンツも、シャープなVネックベストと合わせることで洗練ムードが高まります。
足元はポインテッドトゥのパンプスで、ラフになりすぎず、大人世代にちょうどいいバランスに。さらに、キャップと大きめのトートバッグでスポーティな味つけを。
＜着用アイテム＞
・ニットベスト：着まわし
・ジャケット：ノーブル
・スウェットパンツ：ユニクロ（スウェットワイドパンツ Lサイズ ￥3990）
・キャップ：ニューエラ
・バッグ：エルエルビーン
・パンプス：H＆M
※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください
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