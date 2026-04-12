一枚でも重ね着にも役立つ、ユニクロU「ウォッシャブルボタンダウンニットベスト」。ここでは、肌や目、唇などの色から、似合う配色などのパーソナルスタイリングを行っている河村純子さん（現在50代、身長164cm）に、大人世代におすすめの着まわしアイデアを3つ紹介してもらいます。プチプラ服が高見えするコツを、ぜひ参考に。

コーデ1：レースを仕込んで最旬の着こなしに

先日購入したユニクロU（ユー）の「ウォッシャブルボタンダウンニットベスト」（2990円）。ほどよいVネックあきで顔まわりがすっきり見えて、大人世代にぴったりの万能アイテムです。夏は一枚で着る予定なので、袖ぐりが大きすぎない、Mサイズをチョイスしました。

【写真】ユニクロUのニットベストコーデ3選

レースのアイテムが豊富な今シーズン。インナーにレースキャミソールを重ねて、トレンド要素を取り入れました。レース単体だと甘くなりがちですが、ベストを挟むことで全体が引き締まり、バランスよく仕上がります。ボトムはチノパンでカジュアルに。

＜着用アイテム＞

・ニットベスト：ユニクロ

・ジャケット：ノーブル

・中に着たキャミソール：ジャーナルスタンダードレサージュ

・パンツ：フレームワーク

・バッグ：マリアヨブセ

・パンプス：H＆M

コーデ2：黒が基調のマニッシュスタイル

ニットベストに合わせてパンツも黒をチョイスした、シンプルで潔いコーディネート。マニッシュな雰囲気が、大人のかっこよさを引き立てます。

羽織りやバッグはグリーン系でまとめつつ、やや色味が落ち着きすぎるため、オレンジの小物をアクセントにプラスしました。少量の差し色でも、ぐっと印象的な着こなしに。

＜着用アイテム＞

・ニットベスト：着まわし

・アウター：ユニクロ（メンズアイテム、数年前のもの）

・パンツ：ユニクロ（数年前のもの）

・バッグ：ヴァジック

・スニーカー：コンバース

コーデ3：スポーティな着こなしの洗練度アップ

カジュアルなスウェットパンツも、シャープなVネックベストと合わせることで洗練ムードが高まります。

足元はポインテッドトゥのパンプスで、ラフになりすぎず、大人世代にちょうどいいバランスに。さらに、キャップと大きめのトートバッグでスポーティな味つけを。

＜着用アイテム＞

・ニットベスト：着まわし

・ジャケット：ノーブル

・スウェットパンツ：ユニクロ（スウェットワイドパンツ Lサイズ ￥3990）

・キャップ：ニューエラ

・バッグ：エルエルビーン

・パンプス：H＆M

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください