既婚者向けマッチングサイト「Healmate（ヒールメイト）」を運営するレゾンデートル（東京都渋谷区）が、「結婚によって“失ったもの”」の実態調査を実施。その結果を発表しました。【画像】うわ…生々しい…既婚男女が「結婚によって“失ったもの”」リアルな声（図解：4枚）結婚で「何かを失った」感覚がある？調査は3月25日〜4月1日、20〜59歳の既婚男女を対象に、インターネットリサーチで実施。計3000人から有効回答を