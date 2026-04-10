既婚者向けマッチングサイト「Healmate（ヒールメイト）」を運営するレゾンデートル（東京都渋谷区）が、「結婚によって“失ったもの”」の実態調査を実施。その結果を発表しました。

【画像】うわ…生々しい… 既婚男女が「結婚によって“失ったもの”」リアルな声（図解：4枚）

結婚で「何かを失った」感覚がある？

調査は3月25日〜4月1日、20〜59歳の既婚男女を対象に、インターネットリサーチで実施。計3000人から有効回答を得ています。

まず、全回答者に「現在の結婚生活の満足度は？」と質問すると、結婚年数「3年未満」では「満足」が46.4％、「どちらかといえば満足」が31.9％で、合計すると78.3％となりました。

この結果について同社は「結婚初期には、結婚生活を前向きに評価している人が多いことが分かります」とコメントしています。

一方、結婚年数が「3〜9年」では「満足」と「どちらかといえば満足」の合計が69.9％、「10〜19年」では61.6％、「20年以上」では60.0％という結果に。「満足」と答える割合は、結婚年数の経過とともに低下していることが分かりました。

また、結婚生活の満足度について「どちらともいえない」と答えた人は、結婚年数が「3年未満」では11.5％であった一方、「10〜19年」は23.4％、「20年以上」では22.4％という結果に。

同社は「結婚生活が年数とともに単純に悪化するというより、評価が曖昧になっていく傾向がうかがえます」と分析しています。

続いて、「独身時代と比べて何かを失ったと感じる？」と尋ねると、前述の質問で結婚生活について「満足」と答えた人では、「強く感じる」が10.2％、「どちらかといえば感じる」が29.9％で、「失った」と感じる人は合計40.1％でした。

一方、「不満」と答えた人では、「強く感じる」が49.5％、「どちらかといえば感じる」が22.8％で、「失った」と感じる人は合計72.3％に達しています。「どちらかといえば感じない」「感じない」は合計16.5％にとどまりました。

結婚生活に不満がある人ほど、「何かを失った」という感覚が強くなりやすいことが明らかになったものの、同社は「満足している人の中でも4割が『何かを失った』と感じている」という点も「見逃せない」といい、「結婚生活に満足していても、何かを手放したという感覚を抱えながら、そのうえで現在の生活を受け入れている様子が見えてきます」とコメントを寄せています。

既婚者の皆さん、結婚生活に「満足」していますか？ そして、「何かを失った」という感覚はありますか……？