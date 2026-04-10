自分に似合うメガネは、どのように探せばよいのでしょうか？「なりたい印象でメガネを選ぶのもおすすめです」と話すのは、メガネと帽子のライフナビゲーター・里和（さとわ）さん。ここでは、代表的な4種類のメガネのフレームを、なりたいイメージで選ぶおすすめポイントとともに解説。大人世代こそ取り入れたい、トレンドのフレームも紹介していただきます。スクエア：シャープで知的な雰囲気に直線的な形が特徴の「スクエアフ