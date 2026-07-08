大谷翔平が再び二刀流に挑戦 米メディアも注目の「ケガ」の経緯ココカラネクスト

大谷翔平が再び二刀流に挑戦 米メディアも注目の「ケガ」の経緯

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ドジャース大谷翔平の負傷報告をめぐり米メディアが注目している
  • 右上腕二頭筋の痛みをロバーツ監督は3日の試合後に初めて知ったとのこと
  • 大谷は競争心から報告不要と判断したとみられると同メディアは分析した
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. マンジャロで38kgに 語る後遺症
  2. 2. フジ、ドラマ巡り俳優2人へ謝罪
  3. 3. 大麻所持か ラッパーの男を逮捕
  4. 4. 佐藤二朗 羽交い締めシーン物議
  5. 5. 円安 高級ビュッフェに訪日客
  6. 6. 「鳥人間」死亡事故 ファン衝撃
  7. 7. 「夫を殺しホッとした」女の真意
  8. 8. 本田、日本サッカーの弱点指摘
  9. 9. 女性の唇縫う 住人が見た光景
  10. 10. 差別投稿をした巴議員が謝罪要求
  1. 11. 血糖値を下げダイエット 神食材
  2. 12. 佐藤二朗騒動 フジが改めて声明
  3. 13. 三重県庁 USB47個にマルウェア
  4. 14. おでんのだしは…内科医が警鐘
  5. 15. 植田まさし氏の連載作品全て終了
  6. 16. モンベルがAmazonで最大42%OFFに
  7. 17. 進次郎氏が「セレブ」露呈と話題
  8. 18. 三田寛子 タクシー乗車中に事故
  9. 19. 人工肛門生活のモデルが語る課題
  10. 20. 2児死亡 逮捕の父親は休職中か
  1. 1. 大麻所持か ラッパーの男を逮捕
  2. 2. 円安 高級ビュッフェに訪日客
  3. 3. 「夫を殺しホッとした」女の真意
  4. 4. 女性の唇縫う 住人が見た光景
  5. 5. 三重県庁 USB47個にマルウェア
  6. 6. 深さ約5m 熊本で生活道路が陥没
  7. 7. 横浜市の上半身遺体 身元が判明
  8. 8. 列車の床に白い粉散乱 乗客避難
  9. 9. 「閉店セール」なりすまし投稿か
  10. 10. N党立花被告の保釈 地裁認めず
  1. 11. 「マジでタイムスリップしたみたい」大分・湯布院の絶対に外せない観光スポット5選
  2. 12. 佳子さま 水玉ワンピの夏コーデ
  3. 13. 首都高ダンプカー横転 土砂散乱
  4. 14. NY工事ビル 柱が曲がり崩壊懸念
  5. 15. 郵便ポスト開かず電気代滞納か
  6. 16. 腹痛続く…婚約者が薬盛っていた
  7. 17. 滋賀の住宅街で80mにわたり崩落
  8. 18. 闘莉王氏 森保監督続投に見解
  9. 19. 建設業が主導 物価高倒産急増
  10. 20. 伊勢崎2児死亡「将来を悲観」
  1. 1. マンジャロで38kgに 語る後遺症
  2. 2. 唇を縫われた女性 緊迫のSOS
  3. 3. 80歳母の「変わり果てた姿」絶句
  4. 4. ジャンプ 発売前に高額出品多数
  5. 5. 51歳女が否認「昭和の言い訳」
  6. 6. 経産相がナフサの備蓄を検討
  7. 7. 令嬢も…ルフィグループの女たち
  8. 8. TDSの次は空港…外国人座り込み
  9. 9. 吉野家 ドラクエセット巡り謝罪
  10. 10. 隣の高齢夫婦が電気盗んでいた
  1. 11. え、また日本で? 五輪招致の動き
  2. 12. NHK3年連続赤字、制作費大幅減か
  3. 13. 「麻生太郎は令和の藤原道長だ！」野田佳彦元首相が皇室典範改正案に激怒、執拗に“口撃”する思惑
  4. 14. ジンギスカンは相性×に異議あり
  5. 15. 「安保不可分」連携強化　日豪韓NZとNATO
  6. 16. 国旗損壊法案採決 2党が欠席へ
  7. 17. 面会中に性的虐待「珍しくない」
  8. 18. 出生率と「男尊女卑」俗説を否定
  9. 19. 定数削減法案の成立　先送りの方針確認　与党党首会談
  10. 20. ひろゆき氏 物価高を止める方法
  1. 1. インドカレー専門店に複雑な事情
  2. 2. インドの謎地域アッサム ヤバい
  3. 3. 海外で大炎上 日本人の行為5選
  4. 4. プーチン大統領 不老不死陰謀論
  5. 5. ウ 露の最大規模の製油所を攻撃?
  6. 6. 極右政党 ルペン被告に有罪判決
  7. 7. マクロン氏 シリアで爆発発生
  8. 8. 中国の発射実験「世界に懸念」
  9. 9. 仏エアコン不要論 米国的だから?
  10. 10. 米大統領 W杯判定再検討求めてた
  1. 11. ルペン被告 控訴審でも有罪判決
  2. 12. 中国が戦略ミサイル1発を発射
  3. 13. インド首相 ミサイル供給に合意
  4. 14. インドネシア LGBTQ拡散を脅威視
  5. 15. PS物理廃止 所有権の問題と指摘
  6. 16. 中国 各地で「災害」が相次ぐ
  7. 17. 豪雨災害で懸命の救援活動　中国広西・横州市
  8. 18. ミツバチ 好き嫌いを表情で表現
  9. 19. 米マイクロン 日本工場へ大投資
  10. 20. トランプ氏、NATOへの失望改めて表明
  1. 1. おでんのだしは…内科医が警鐘
  2. 2. モンベルがAmazonで最大42%OFFに
  3. 3. HOKAの靴がSALE 履き心地に定評
  4. 4. JCB 推し活キャンセル保険を販売
  5. 5. ヤバすぎ 巨大産業都市が廃墟化
  6. 6. 全品100円 セリアだけ守れるワケ
  7. 7. ヒューリック「鉄緑会」を買収へ
  8. 8. エアコン 大手3社が省エネ全対応
  9. 9. 無印グリーン 激戦制し頂点へ
  10. 10. 最大3万円 みずほ定期預金で好機
  1. 11. カカクコム TOB期限 再び延長へ
  2. 12. スタバの若者向け新サービス波紋
  3. 13. NASDAQ100は使える? 活用法解説
  4. 14. 韓国株急落 サムスン好決算裏目
  5. 15. 川島教授 スマホで脳が傷む時間
  6. 16. NTT株 低迷続くなか売るべきか
  7. 17. ポケモン コラボ商品を自主回収
  8. 18. 長期金利 29年ぶり高水準に上昇
  9. 19. HYDE氏プロデュースの至高のワインブランド『VAMPROSE - HYDE WINES -』が誕生
  10. 20. 商船三井の関係船舶、新たに8隻がホルムズ海峡を通過
  1. 1. iPhone AirがAmazonで最大26%OFF
  2. 2. iPad AirがAmazonで最大28％OFF
  3. 3. Apple WatchがAmazonでセールに
  4. 4. AirPodsシリーズが最大22%OFFに
  5. 5. ノースフェイスが最大46%OFFに
  6. 6. 水やお茶も 飲料が最大49%OFFに
  7. 7. 医薬品やサプリが最大65%OFFに
  8. 8. ビールやノンアルがAmazonでSALE
  9. 9. 人気コスメ詰め合わせが7日発売
  10. 10. 『MANGOGO 車載ロボット』あえて機能は最小限が正解！安心のオフラインで長距離ドライブの面白アイテムを紹介！
  1. 11. Prime Dayでお得なApple製品は?
  2. 12. 洗濯洗剤などがAmazonで超お得に
  3. 13. 1500人で吹き上げろメントスコーラの大噴水/今週のエンタメトピックス
  4. 14. 「Xiaomi 17T」クイックフォトレビュー
  5. 15. 先行はお得? プライムデーを解説
  6. 16. エヴァ30周年記念のアルバムやレコード、レコードプレーヤーなど順次発売
  7. 17. 本聴き放題 Audibleが3か月無料
  8. 18. LINE15周年 編集機能や新プラン
  9. 19. ジャッキー・チェン主演『シャドウズ・エッジ』が7月8日よりPrime Videoで見放題独占配信開始
  10. 20. Prime Dayで注目のガジェットは?
  1. 1. 本田、日本サッカーの弱点指摘
  2. 2. 差別投稿をした巴議員が謝罪要求
  3. 3. 渦中の米代表FW 敵軍監督が擁護
  4. 4. ハーランド SNSでブラジル挑発か
  5. 5. 塩貝炎上もブラジル敗退で掌返し
  6. 6. 大敗の米国代表 公式Xが大荒れ
  7. 7. 塩貝健人 大炎上も手のひら返し
  8. 8. 何も決めません C・ロナウド回答
  9. 9. W杯「処分猶予」英政治家も動く
  10. 10. 本田が推した名前に「最適解」
  1. 11. アルゼンチンが3ー2で逆転勝利
  2. 12. W杯 アルゼンチンが劇的大勝
  3. 13. 「声優界イチの美人馬券師」注目
  4. 14. 人種差別的投稿にエムバペが反発
  5. 15. 長友佑都 七夕の願いにSNS感動
  6. 16. ベルギーの強烈皮肉に称賛殺到
  7. 17. MLB最高の投手 進化はまだ途上
  8. 18. 横浜高監督に疑惑 調査望む声も
  9. 19. 闘病のタイガーマスクがステップ
  10. 20. 判定を受け入れた 米国FWが声明
  1. 1. フジ、ドラマ巡り俳優2人へ謝罪
  2. 2. 佐藤二朗 羽交い締めシーン物議
  3. 3. 「鳥人間」死亡事故 ファン衝撃
  4. 4. 佐藤二朗騒動 フジが改めて声明
  5. 5. 植田まさし氏の連載作品全て終了
  6. 6. 進次郎氏が「セレブ」露呈と話題
  7. 7. 三田寛子 タクシー乗車中に事故
  8. 8. 亀梨のグッズ 報道にファン悲嘆
  9. 9. デートで「謎行動」成田氏に爆笑
  10. 10. 鈴木あきえ 流産で号泣した過去
  1. 11. 終了のTDRパス 今後「代替」は?
  2. 12. ザ・たっち 同じ診断結果に驚き
  3. 13. 佐藤二朗が山田孝之にされた注意
  4. 14. 人気ラッパーが騒音被害 波紋
  5. 15. 小島瑠璃子、過去の不倫報道を否定「即否定しなかったのは痛恨のミス」後悔を赤裸々告白
  6. 16. 佐藤二朗 フジテレビに決別宣言
  7. 17. たくろう IKEAでまさかの大失言
  8. 18. 元ももクロの注意喚起 衝撃の声
  9. 19. こじるり不倫疑惑「痛恨のミス」
  10. 20. 芸人に鈴木福が驚愕「お金持ち」
  1. 1. 人工肛門生活のモデルが語る課題
  2. 2. 話せないかも 過酷な宣告あった
  3. 3. 子宮摘出「手術より怖いこと」
  4. 4. 熊切あさ美「油の便」で事故る
  5. 5. クレーマーを8文字で…見事撃退
  6. 6. 夫を追い詰める…妻の「正論」
  7. 7. 「放っておけない女性」の特徴
  8. 8. クエン酸粉末 40代が続けた理由
  9. 9. 小5の娘に妻の悪口 変貌した夫
  10. 10. すき家「シェイクラムネ」新登場
  1. 11. 磯山さやか42歳 体の異変を告白
  2. 12. 好きなのに冷たくする男性7選
  3. 13. 森永ラムネが発売する新シリーズに注目！勉強やリフレッシュのお供にも
  4. 14. ファミチキの外袋 9年ぶり刷新へ
  5. 15. 24歳息子へ強制退去宣告のワケ
  6. 16. 【ルック】ヴァレンティノが2022-23年秋冬コレクション「VALENTINO THE BEGINNING」を創業の地ローマで発表
  7. 17. やりがちな香水の「NGなつけ方」
  8. 18. 「妻は家のことだけしかしてないからラクしてる」と思ってる？子どもが熱を出しても夫は【“生きづまる”私たち〜ももかの我慢】（1）
  9. 19. 「もう最後なんだ」涙をこらえながら母を見送った葬儀の日
  10. 20. 体調不良で寝込む飼い主のもとへ現れたネコ。絶妙な表情は何を思っている？