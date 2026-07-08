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北中米大会決勝トーナメント2回戦、エジプトがアルゼンチンに逆転負け

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • W杯2026でエジプトアルゼンチンに2―3で逆転負けを喫した
  • 2点リードから終盤3失点を喫し、まさかの大どんでん返しとなった
  • メッシが9戦連続ゴールを決め、34歳サラーの2度目のW杯が終わった
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