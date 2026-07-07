タレントの布川敏和が、“顔出し”した孫たちと遊ぶ様子を公開し、反響を呼んでいる。【映像】 “総勢10人”家族写真や顔出しした孫たち（複数カット）1991年に、タレントのつちやかおりと結婚した布川。俳優の長男・隼汰さん、モデルの長女・桃花さん、次女・花音さんと3人の子どもに恵まれたが、2014年に離婚していた。布川は離婚後も、つちやと交流する様子をInstagramで発信していて、敬老の日に孫たちからプレゼントを