2026年3月28日（土）・29日（日）に開催された世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」に出展した「TOHO animation」ブースのオフィシャルレポートが到着！ブースを象徴する巨大LEDや、話題のアニメの世界観を体験できる展示、そして豪華キャストが登壇したAJステージなど、見どころ満載だ。TOHO animationは、今回も過去最大級の出展面積を誇るブースを展開。ブースを象徴する巨大LEDや、話題のアニメの世界観を体験でき