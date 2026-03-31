年度最終日の3月31日、県庁で退職する職員への辞令交付式が行われ、退職者たちが長年勤めた庁舎をあとにしました。辞令交付式には、31日付けで県を退職する職員58人が出席しました。後藤田知事が一人ひとりに辞令と感謝状を手渡したあと、「みなさまの功績と英知をしっかりと引継いで、邁進してまいります」と挨拶しました。これを受け、退職者を代表して2025年度に経済産業部長を務めた黄田隆史さんが謝辞を述べました。（県 経済