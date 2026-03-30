【注目度S級】 ☆スター・マイカ・ホールディングス（2975）1Q不動産 Focus：なかなか特徴のある不動産ビジネスを手掛けており、インフレの恩恵を大きく受ける可能性あり。 【注目度A級】 ◎ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ（2354）本決算サービス Focus：安川電機のシステム会社。 【注目度B級】 ○クラウディアホールディングス（3607）2Q繊維 Focus：小型株ではあるがコツコツと業績を上げて行って