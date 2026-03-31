この記事をまとめると ■自動車工場では「期間従業員」を定期的に募集している ■高待遇を受けられることが多いがややキツい仕事である場合も多い ■過酷なだけに十分な給与を支払ったり福利厚生を充実させている背景がある 自動車産業の支える根幹だけに待遇もいい 自動車メーカーの工場にある組立ラインで働く期間従業員は、頻繁に募集している。メーカーや業種によって勤務時間や待遇は異なるが、1日の実働時間は7時間から8時