30日の山形県内は春本番の陽気となりました。酒田市では先週開花した、早咲きの「河津桜」がまもなく見頃となりそうです。30日の山形県内は全域で晴れの天気となり、気温が上昇しました。山形地方気象台によりますと、日中の最高気温は長井市で3月の観測史上最高の20.9度を記録したほか、鶴岡市で平年より10.1度高い21.8度、山形市で21.4度など、ほとんどの地点で今年最高を記録し、4月下旬から5月下旬並みの陽気となりました。こ