県は3月30日、藍場浜公園西エリアに建設を計画している新ホールについて、3度目となる事業者の公募を開始しました。この新ホール整備をめぐっては、2025年に2度公募が行われましたが、参加の意向を示す事業者が現れなかったため、中止となっていました。30日から始まった3度目の公募では、これまで一括発注する方式で行ってきた設計と施工を、設計のみにするということです。これについて県は、入札成立の確実性を高め