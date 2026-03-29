新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ラブライブ！」の声優ユニット「μ's」によるファイナルライブから10年を迎えることに際し、３月30日（月）午前11時より、ファイナルライブに加え、「ラブライブ！シリーズ」９作品の100時間超にわたるノンストップ無料一挙放送を実施する。 「ラブライブ！シリーズ」は、「みんなで叶える物語」をテーマに、夢を追いかける少女たちの青春と成長を描くメディアミックスプロジェクト。