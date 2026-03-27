2026W杯グループステージ初戦で対戦する日本代表も警戒すべきだろう。現在オランダで評価を高めているのがサンダーランドでプレイするFWブライアン・ブロビーだ。ブロビーは今月の親善試合でもオランダ代表メンバーに招集されていて、代表監督ロナルド・クーマンの信頼を掴みつつある。今季プレミアリーグでは6ゴールを記録しており、24歳を迎えてストライカーとして成熟してきた印象がある。目を引く特長の1つが、鍛え上げられた