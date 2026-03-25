俳優の土屋太鳳（31）の喜びの報告に、芸能界やファンから多くの祝福が寄せられている。【映像】土屋太鳳の親子ショットや車折神社での写真2023年1月、ダンス＆ボーカルグループ「GENERATIONS」の片寄涼太（31）との結婚を発表し、この年の8月には第1子の誕生を報告していた土屋。Instagramでは、ドラマ撮影のオフショット、我が子との散歩や一緒に寝る様子など仕事や私生活について発信してきた。伝統ある『三船祭』に参加し