俳優の土屋太鳳（31）の喜びの報告に、芸能界やファンから多くの祝福が寄せられている。

【映像】土屋太鳳の親子ショットや車折神社での写真

2023年1月、ダンス＆ボーカルグループ「GENERATIONS」の片寄涼太（31）との結婚を発表し、この年の8月には第1子の誕生を報告していた土屋。Instagramでは、ドラマ撮影のオフショット、我が子との散歩や一緒に寝る様子など仕事や私生活について発信してきた。

伝統ある『三船祭』に参加し祝福の声

2026年3月24日の更新では、役者として迷いがあった時に助けられたという京都の車折神社での笑顔の写真を投稿。「本当にありがたくうれしいご報告があります。車折神社『芸能文化振興会』の『大使』として伝統ある『三船祭』に参加させていただき、扇流しにご奉仕させていただくこととなりました。まさか、このような日が来るとは…！心から感謝しております…！」と喜びをつづった。

この投稿には、元バドミントン選手でキャスターの陣内貴美子やピアニストの清塚信也が「いいね！」で祝福。ファンからも「太鳳ちゃん、おめでとう!!」「頑張って」「ステキな写真」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）