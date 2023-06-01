人気漫画『チェンソーマン』第2部が、3月25日配信の漫画アプリ『少年ジャンプ＋』にて最終回を迎えた。シリーズ完結となり、8年の歴史に幕を下ろした。第1部は2018年12月〜2020年12月に連載、第2部は2022年7月より連載していた。【画像】ついに完結！公開された『チェンソーマン』最終回のページ続編となる第3部に期待の声があがっていたが、第2部の最後のページにて「おわり。ご愛読ありがとうございました！藤本タツキ先生の