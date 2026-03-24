「ゾンビたばこ」などと呼ばれる、指定薬物のエトミデートを含んだ液体を所持し使用したとして、愛知県警はきょう会社役員の男を逮捕しました。 【写真を見る】愛知県内で初の検挙 “ゾンビたばこ”を所持し使用した疑いで35歳会社役員を逮捕 ｢違法な薬物と分かっていれば持ったり使ったりしません｣と容疑を否認 逮捕されたのは豊田市浄水町の会社役員 福田崇容疑者35歳です。警察によりますと福田容疑者はことし1月豊田市