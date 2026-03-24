昨シーズンでヤクルトを戦力外になった太田賢吾さん（２９）が、清掃業に転職したことを報告した。２４日までに自身のインスタグラムを更新し「今日は皆さんにご報告があります」と書き出す。「プロ野球を引退してからこれから何をしていこうかたくさん悩みました。色々な会社の面接を受けたり色々な方の話を聞いたりしてきましたがこれからは株式会社ｗｉｓｈｓｔｙｌｅにお世話になることになりました」と伝え「清掃業という