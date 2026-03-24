2024年末に明らかになった、中居正広と元アナウンサーの女性とのトラブルから、会社全体の問題へと発展したフジテレビ。2025年7月に清水賢治氏が新社長に就任して“再生”を図っている。【写真】会社経営者の男性と結婚、フジ退社を発表した小澤アナの“幸せ”ショット「3月9日に行われたコンテンツラインナップ発表会では大幅な改編を発表。ゴールデン帯で37・1％、プライム帯40・6％の改編率でした。改編のキャッチフレーズに