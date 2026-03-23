1980年代の「鎧伝サムライトルーパー」を、イラストを通して鮮やかに彩ってきたみずき健さんと橘皆無さん。その2人による合同画集「『鎧伝サムライトルーパー』画集 桜華絢爛」が3月12日に発売されたことを記念して、書泉ブックタワー（東京・秋葉原）にてPOP UP SHOPが開催されます。期間は3月25日から4月12日までで、入場は無料です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】現在放送中の新作アニメ「鎧真伝サムラ