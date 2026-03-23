お笑いコンビ、ピースの又吉直樹（45）が、22日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。結婚について話した。VTRで出演した親交のあるタレント今田耕司（60）が「2人だったら恋愛の話ばっかりですよ、お互いの」と明かした。又吉は今田が会長の独身タレントの「アローン会」のメンバー。又吉は「今田さんと2人になると、僕は何でも自分の思っていることを聞いちゃいますね」と話した。今田から見て又吉に