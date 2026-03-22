オープン戦、巨人３−０楽天」（２１日、東京ドーム）一つ一つの言葉は冷静だが、瞳の奥に燃えたぎる炎は隠しきれなかった。巨人・坂本がオープン戦１号２ランを放ち、グッと力を込める。「まだまだやれると思ってやっている。ファンの方もすごく期待してくれているのは感じるので、その期待に応えたい。それだけです」。感謝は、原動力だ。１点リードの六回無死一塁で入った第３打席だった。カウント２−１からの４球目。