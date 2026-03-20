3月20日（金）、ニュースキャスター・長野智子がパーソナリティを務めるラジオ番組「長野智子アップデート」（文化放送・15時30分～17時）が放送。午後3時台「アップデート・コラム」のコーナーでは、「日本社会は、カルト問題にどう向き合ってきたのか？」というテーマで、ジャーナリストの鈴木エイト氏に話を伺った。 オウム真理教による化学テロ、地下鉄サリン事