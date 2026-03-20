シンプルな生活雑貨でおなじみの「無印良品」。実は食品も人気で、冷凍食品やレトルトなど、おいしくて便利なアイテムがそろっています。そこで今回は、無印良品を20年以上愛用するムジラー3人に、絶対買うべきおすすめ食品を教えてもらいました。ストックしておきたくなる注目の6品をご紹介します。絶対買うべき！ 無印食品6選ゴルゴンゾーラと3種チーズのピザ／490円ゴルゴンゾーラの風味を生かし、モッツァレラ、ゴーダ、パルメ