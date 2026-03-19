STVニュース北海道STVニュース北海道

政府によるガソリン補助金支給開始 値下げ対応に動くガソリンスタンドも

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 政府が3月19日から、ガソリン補助金の支給を開始した
  • 札幌市西区のガソリンスタンドでは、ガソリン価格を値下げするな応も
  • 1週間から2週間程度で、全国の平均価格が170円程度になる見通し
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 「自殺未遂」2人揃って記憶喪失
  2. 2. 吉村崇に母「別の家庭あるから」
  3. 3. クレカや電子マネー、QRなどキャッシュレス決済一部使用できず　全国で18日午後2時半ごろから　日本カードネットワーク
  4. 4. あおり運転の男性「刀」持ち降車
  5. 5. クレームがすごくTBSアナ降板か
  6. 6. 大リーガー8人 侍JAPANの課題
  7. 7. あさイチで判明 悲しみ広がる
  8. 8. 人格否定良くない 大谷見解示す
  9. 9. 占いインコ、ＷＢＣ優勝国を大胆予想！ラストダンスは的中するか！？前回大会は全て予想的中
  10. 10. ワークマン棚スッカラカンで苦情
  1. 11. 転覆事故 救命胴衣が引っかかる
  2. 12. あの「一日地獄」だった共演者
  3. 13. 「卒業祝って何が悪い」大炎上
  4. 14. 風俗にメガネ忘れた山里→1年後
  5. 15. 五輪選手村「本当に盛んです」
  6. 16. 大谷が提言「勝ちたいなら…」
  7. 17. 妊娠隠して撮影「誰にも言えず」
  8. 18. 日曜劇場 不可解な未回収案件
  9. 19. WBC観戦 天皇ご一家の深い愛
  10. 20. 床に金髪のウィッグ? 驚きの声
  1. 1. 「自殺未遂」2人揃って記憶喪失
  2. 2. クレカや電子マネー、QRなどキャッシュレス決済一部使用できず　全国で18日午後2時半ごろから　日本カードネットワーク
  3. 3. あおり運転の男性「刀」持ち降車
  4. 4. 大リーガー8人 侍JAPANの課題
  5. 5. 占いインコ、ＷＢＣ優勝国を大胆予想！ラストダンスは的中するか！？前回大会は全て予想的中
  6. 6. ワークマン棚スッカラカンで苦情
  7. 7. 転覆事故 救命胴衣が引っかかる
  8. 8. ソニー生命元社員 顧客から借金
  9. 9. 床に金髪のウィッグ? 驚きの声
  10. 10. ネットの「裏技」で大規模火災か
  1. 11. 宮崎被告 1.5億円脱税を認める
  2. 12. 貯水率0%になってからでは、遅い
  3. 13. 裸動画を作成か 野球部員を送致
  4. 14. 疲れにくい「スニーファー」好評
  5. 15. 「日本に行って後悔」嘆く外国人
  6. 16. 期限切れ保険証の暫定措置を延長
  7. 17. イラン「シャヘド」に米軍苦戦か
  8. 18. 日産工場 機械に挟まれ男性死亡
  9. 19. 「殺人願望」募らせ承諾殺人か
  10. 20. 「＋」で始まる電話番号…被害に
  1. 1. WBC観戦 天皇ご一家の深い愛
  2. 2. 心筋梗塞を遠ざける生活習慣
  3. 3. 麻生氏の側近 松本純氏が死去
  4. 4. 首相がXの投稿陳謝 車いす議員に
  5. 5. NHK 3万2940人分のメール誤送信
  6. 6. 政治家「妻に怒られた」は甘え？
  7. 7. 乳児遺体遺棄「父親」に憤りの声
  8. 8. 高市氏 櫻井翔に本音漏らしたか
  9. 9. 寝ても疲れが取れない意外な原因
  10. 10. 娘が難病…お祓いもした父の決断
  1. 11. お姉さん 佳子さまの最大の魅力
  2. 12. 土屋太鳳、吉田鋼太郎とCM初共演
  3. 13. 妻の愛で夫激変「俺は太陽の子」
  4. 14. 泥酔夫「〇〇ちゃん…」→調査へ
  5. 15. NHK メールの「誤送信」を公表
  6. 16. 猫の手だけの写真集が人気な訳
  7. 17. 3.11に赤飯2100食廃棄 指摘続出
  8. 18. 母「悪気はなかった」息子と断絶
  9. 19. 自由貿易推進への共同声明を発表
  10. 20. 船転覆で生徒死亡 記者が猛追及
  1. 1. 高市首相の台湾発言 重大な転換
  2. 2. ビル・ゲイツ氏 女性2人と不倫か
  3. 3. これほど怒ったトランプ氏…初見
  4. 4. 「TACO」で…解決できなくなった
  5. 5. イスラエル 1トン爆弾20発投下か
  6. 6. 米大統領 真の標的は「中国」か
  7. 7. トランプ氏変節「MAGA」離反も?
  8. 8. 台湾統一なら「エネルギー供給」
  9. 9. 台湾 居留証で韓国を「南韓」に
  10. 10. イラン イスラエルに新たな攻撃
  1. 11. イランのハティブ情報相死亡か
  2. 12. 日米会談 踏んではいけない地雷
  3. 13. 正恩氏と「後継者修業」で疲れか
  4. 14. ドゴールの後継 新空母を命名
  5. 15. 民主主義度ランク 米国が急落
  6. 16. 4月1日から6日を春休みに 中国
  7. 17. フランス観光客 とんかつに感動
  8. 18. 「NATOは愚かな過ち犯している」
  9. 19. 米 極めて異例の強烈熱波が到来
  10. 20. 「軍拡の口実」中国が日本を批判
  1. 1. 「極小の飛び石」でトラブルか
  2. 2. KFC「鶏竜田バーガー」限定復活
  3. 3. なぜトランプ氏は焦っているのか
  4. 4. 娘が初めて知る 65歳父の懐事情
  5. 5. 無印良品週間 さらなるお得ワザ
  6. 6. カード決済の障害復旧 原因調査
  7. 7. WBC中継で「社名連呼CM」話題に
  8. 8. 東京電力HDが急騰 非上場化も?
  9. 9. ソニー生命元社員 客らから借金
  10. 10. ガソリン価格 史上最高値を更新
  1. 11. 国内初「荷物専用新幹線」を公開
  2. 12. 税金滞納の全額差押えに…待った
  3. 13. 石油高騰で「家建てられない」
  4. 14. わさビーフ出荷停止か 調達困難
  5. 15. お金を貯める方法・増やす方法
  6. 16. 頭のいい人だけが知っている、ChatGPTの「99％の人が知らない使い方」・ベスト1
  7. 17. なぜ手が挙がらないのか 理由
  8. 18. 「受講命令」無視 不利益背負う?
  9. 19. 海賊版対策 人材が「足りない」
  10. 20. 教科書に載らない中国の「歴史」
  1. 1. ドコモ 新制度で囲い込み強化か
  2. 2. 新ルンバミニ 小型で超パワフル
  3. 3. 治らない歯 原因は「腸」に?
  4. 4. 「恋愛が毎回こじれる人」共通点
  5. 5. 屋外でも使いやすい収納コンテナ
  6. 6. NTTドコモやKDDI、沖縄セルラー電話、ソフトバンク、楽天モバイルが非常時事業者間ローミング「JAPANローミング」を4月1日に開始
  7. 7. d払いやココカラでお得に決済
  8. 8. iOS 26.3.1(a)、新方式の“バックグラウンドセキュリティ改善”で提供開始　iPadやMacも
  9. 9. 「5ch」ドメインはく奪が判明
  10. 10. スピーカーの半径ずらしに応用
  1. 11. 無印 ビジネスリュックに新製品
  2. 12. HPのキーボード一体型デスクトップPC「EliteBoard G1a Next Gen AI PC」が発売　今なら20万円台で購入できるキャンペーン中
  3. 13. シャオミ、「POCO X8 Pro／Pro Max」を発売　カメラユニットにRGBライト搭載
  4. 14. まるでレンズ付きフィルムのようなトイデジカメ「レトロデジ90」　直販価格は8,470円
  5. 15. 強力噴射で隅々まで掃除ができる！AC電源タイプの電動エアダスター
  6. 16. Google創業者のセルゲイ・ブリン氏はGoogleで今も「ほぼ毎日」働いており、計算量の増加をカバーできるほどアルゴリズムの改善が進んでいると語る
  7. 17. IT人材の45％が「静かな退職」を自覚、評価・報酬への不満が主因に - レバテック調査
  8. 18. まちのメガネ屋さんでOK。スマートグラス「StarV Air2」のレンズを注文しました
  9. 19. KDDIが200億円でIoTベンチャーのソラコムを買収！記者発表会で語られた今後の展望とは？【レポート】
  10. 20. プログレードデジタル、「CFexpress Type B GOLD 512GB/1TB」発売。8K RAWなど高解像度動画に最適
  1. 1. 人格否定良くない 大谷見解示す
  2. 2. 五輪選手村「本当に盛んです」
  3. 3. 大谷が提言「勝ちたいなら…」
  4. 4. 侍J戦士に「お前のせいで」続出
  5. 5. 井端監督の「采配」球界OBが批判
  6. 6. 大谷 誹謗中傷「気にしない」
  7. 7. 大谷翔平 オフは家族バカンスへ?
  8. 8. 試合中ビールを…行動の真相判明
  9. 9. ベネズエラV 突きつけられた現実
  10. 10. 食堂なし風呂なし…槙野監督激白
  1. 11. なでしこに完敗「格差が拡大」
  2. 12. 「言ってることみんな違う」困惑
  3. 13. WBCで負傷 誠也の負傷詳細が判明
  4. 14. 「お〜いお茶」とのコラボ実現
  5. 15. 大谷翔平 灼熱でもMAX161キロ
  6. 16. 村上宗隆の「美肌」WBCで話題に
  7. 17. 森保J センターバック大量招集へ
  8. 18. 副収入199億円 大谷のギャラ事情
  9. 19. 佐々木朗希 開幕ローテ入りへ
  10. 20. 「危険な暑さ」異例8回打ち切り
  1. 1. 吉村崇に母「別の家庭あるから」
  2. 2. クレームがすごくTBSアナ降板か
  3. 3. あさイチで判明 悲しみ広がる
  4. 4. あの「一日地獄」だった共演者
  5. 5. 風俗にメガネ忘れた山里→1年後
  6. 6. 妊娠隠して撮影「誰にも言えず」
  7. 7. 日曜劇場 不可解な未回収案件
  8. 8. King & Prince「卒業」不安の声
  9. 9. 尾木ママ「埋められた」厳しい声
  10. 10. 新幹線の通路にベビーカー…賛否
  1. 11. 本名の「なおき」呼びで…熱愛か
  2. 12. NHK「エース」の退社ラッシュか
  3. 13. 高須氏 松本人志のCMめぐり謝罪
  4. 14. SBRジョジョ 先行配信が開始
  5. 15. ハイスクール!奇面組 千葉繁出演
  6. 16. 寺田心、ドラマで大学生役に 町田啓太主演「タツキ先生は甘すぎる！」出演決定【コメント】
  7. 17. 「踊る」最新作 すみれに期待も
  8. 18. 北川景子が語る20年前の暗黒期
  9. 19. この芸人は売れる…関根勤が回想
  10. 20. 有村架純のCM消えた D逮捕影響か
  1. 1. 【松のや】″最大30％オフ″クーポンが3月19日15時で終了に。お得な9メニュー、今のうちに食べておかなきゃ！
  2. 2. 「ダイエットビジネスの洗脳」か
  3. 3. 花粉症の薬 73%が抱える葛藤
  4. 4. 毎朝4分で効率よく筋トレ習慣化
  5. 5. マックのハッピーセット第3弾
  6. 6. ミスタードーナツ、宇治抹茶ドーナツ5種を期間限定で発売　“ふわむち”新食感「ドら抹茶」初披露
  7. 7. 辞めさせろ クレーマーの執着心
  8. 8. 顔のたるみに関係「骨委縮」とは
  9. 9. 頭のいい子がしている究極勉強法
  10. 10. 哺乳瓶の飲ませ方で発育変わる
  1. 11. ファミマ 食感魅力の新作パン
  2. 12. 子どもが「歯ブラシを噛む」理由
  3. 13. 「もうええわ」怒鳴られ女性怒り
  4. 14. 多くの夫婦が恋愛感情を失う理由
  5. 15. ZARA 新発見「ストライプ柄」
  6. 16. 部屋が散らかる苦悩…赤裸々告白
  7. 17. 着痩せも!しまむら優秀ブラウス
  8. 18. 3COINSのトイレアイテムで収納
  9. 19. ユニクロ 待望の値下げアイテム
  10. 20. RINGO キティとコラボ商品登場