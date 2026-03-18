ホルムズ海峡の安全確保をめぐり日本などの同盟国に支援を要請していたトランプ大統領。一転「必要ない」と表明しました。トランプ大統領の発言が二転三転する中、高市首相は日米首脳会談に向けて出発します。日本テレビ政治部・官邸キャップの矢岡亮一郎記者が解説します。──トランプ大統領の支援は「必要ない」との表明、日本政府はどう受け止めているのでしょうか。このトランプ大統領の投稿、日本時間の18日午前0時すぎでし