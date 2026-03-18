日本テレビ系「大悟の芸人領収書」が１６日に放送され、千鳥・大悟がＭＣを務めた。同番組は、出演者が私生活の領収書やレシートをエピソードトークとともに披露。大悟が金額に見合う面白さだと承認すれば、全額がキャッシュバックされる。この日は「ちょっと遅めのＭ−１反省会」。昨年の決勝、準決勝に進出したコンビを招いた。初の決勝で準優勝を飾りブレーク中のドンデコルテ・小橋共作、渡辺銀次がトップバッター。