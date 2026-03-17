女優泉ピン子（78）が、16日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。夫の隠し子騒動を振り返った。この日は演出家でタレントのテリー伊藤とトーク。家族の話題になると、ピン子は「うちの夫が浮気して子ども作っちゃった時、私さ、正直言ってゲイだと思ってたの。うちの夫。本当にゲイだと思ってたの」と赤裸々に振り返った。1995年、医師の夫に隠し子がいることが発覚。降って湧いた騒動に驚いた様子で「だ