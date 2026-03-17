新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年新作春アニメ『とんがり帽子のアトリエ』を４月６日（月）から毎週月曜日夜11時より、地上波１週間先行・WEB最速配信する。 『とんがり帽子のアトリエ』は、 「モーニング・ツー」（講談社）にて連載中の白浜鴎による大人気ファンタジー漫画が原作。“魔法を使えない者は魔法をかける瞬間を見てはならない”掟がある世界で、魔法使いに憧れる小さな村の少女・ココが魔法使いの青