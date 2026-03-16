イランのホルムズ海峡封鎖に伴う原油の供給不足に備えて、4年ぶりに石油の備蓄放出が始まりました。【画像を見る】原油輸入量・生産量の多い国ランキング今後、私たちの生活にどんな影響が出てくるのでしょうか。ガソリン価格いつ安定？石油94％を中東依存の日本高柳光希キャスター:なぜ今、ガソリンは高くなっているのでしょうか。石油の輸入先は、アラブ首長国連邦が43.3％、サウジアラビアが39.4％と、中東依存度は94%となっ